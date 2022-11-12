Зарубежные лекарства поступают в РФ с задержкой, но серьезных угроз нет - Мурашко
15:05 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение», — сказал он.
Министр отметил, что в связи с этим регионам были даны жесткие поручения сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца.
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