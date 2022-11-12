Зарубежные лекарства поступают в РФ с задержкой, но серьезных угроз нет - Мурашко

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержки поставки зарубежных препаратов наблюдаются в России, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение», — сказал он.



Министр отметил, что в связи с этим регионам были даны жесткие поручения сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца.



