Ожидая введения санкций против РФ, Запад продолжит давить на Сербию - посол РФ
17:30 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Косово — самый важный вопрос для Сербии и президента Вучича, и, конечно, они (страны Запада) рассчитывают, что с усилением этого давления президент должен будет действовать более гибко в других направлениях политики, в первую очередь в отношении санкций против России», — подчеркнул Боцан-Харченко.
Ранее президент Сербии Александар Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем Евросоюза (ЕС) по Западным Балканам Мирославом Лайчаком отмечал, что Сербия введет санкции против России только в том случае, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой, добавив, что страна не ведет политику санкций против тех, кто «помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны».
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