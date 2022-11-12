Ожидая введения санкций против РФ, Запад продолжит давить на Сербию - посол РФ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада продолжат увеличивать давление на Сербию, надеясь, что Белград введет санкции против РФ. Такое мнение выразил в субботу посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу «ТВ Прва».



«Косово — самый важный вопрос для Сербии и президента Вучича, и, конечно, они (страны Запада) рассчитывают, что с усилением этого давления президент должен будет действовать более гибко в других направлениях политики, в первую очередь в отношении санкций против России», — подчеркнул Боцан-Харченко.



Ранее президент Сербии Александар Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем Евросоюза (ЕС) по Западным Балканам Мирославом Лайчаком отмечал, что Сербия введет санкции против России только в том случае, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой, добавив, что страна не ведет политику санкций против тех, кто «помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны».



