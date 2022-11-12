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В Москве отключили от отопления и горячей воды более 340 зданий

18:50 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийная ситуация привела к отключению от горячей воды и отопления 340 зданий в столичных районах Братеево и Марьино на 2 дня. Без тепла и света остались сотни жилых домов, десятки детсадов и школ, а также больница, об отключении сообщается в объявлениях, размещенных на домах.

«В связи с аварийной ситуацией на тепловых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в период с 09:00 мск 12.11.2022 до 23:00 мск 14.11.2022 в районах Братеево и Марьино. В зону отключения попадает 93 абонента, 343 здания, в том числе 205 жилых домов, 1 больница, 26 школ и 82 прочих здания», — значится в объявлении на входной двери подъезда второго корпуса дом № 7 по Алма-Атинской улице.

Согласно другому объявлению, размещенному на домах от имени ГБУ «Жилищник Братеево» в одноименном районе, причиной отключения являются работы, проводимые департаментом строительства. «Проводится врезка нового участка сети из-за строительства развязки Липецкая — МКАД», — пояснили ТАСС в субботу в городских службах.

По словам собеседника агентства, в ходе строительства развязки были заменены сети, которые попадали в зону застройки. «Вместо них построили новые, и сейчас надо переключать подачу тепла и воды со старых на новые. Альтернатива — ждать весны и затягивать стройку, а значит, и продлить на 4-5 месяцев пробки в районе строительных работ и прочие неудобства для жителей. Поймали погоду — плюс 8 действительно тепло — и отключили отопление и воду для переподчключения сетей», — сказал собеседник агентства.

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