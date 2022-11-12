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В Севастополе до 27 ноября продлен желтый уровень террористической опасности

20:10 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действие желтого уровня террористической опасности продлено в Севастополе до 27 ноября. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства города.

Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий („желтый“) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 мск 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 мск 27 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

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