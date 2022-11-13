РФ выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины
11:55 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.
По последним данным, в РФ прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей.
НОВОСТИ
- 12:10 13.11.2022
- К разделению мировой экономики на блоки ведет противостояние КНР и США - глава МВФ
- 11:20 13.11.2022
- Заявление венгерского депутата о пересмотре границ Украины Киев считают неприемлемым
- 10:30 13.11.2022
- Несмотря на энергокризис, Австралия обеспечит поставки СПГ в Японию - министр
- 10:20 13.11.2022
- Во время выступления главы Лаврова на саммите, Байден присутствовал в зале
- 09:55 13.11.2022
- Складывающаяся ситуация на выборах в Конгресс США устраивает Байдена
- 09:50 13.11.2022
- Если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС, десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления - власти
- 09:45 13.11.2022
- В Николаевской и Одесской областях Украины вновь объявлена воздушная тревога
- 20:20 12.11.2022
- Рекордно высокая температура зарегистрирована в провинции Швеции
- 20:10 12.11.2022
- В Севастополе до 27 ноября продлен желтый уровень террористической опасности
- 19:10 12.11.2022
- Перед началом саммита Байден перепутал Камбоджу с Колумбией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать