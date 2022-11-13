РФ выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в силовых структурах.



«По решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.



По последним данным, в РФ прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей.



