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НОВОСТИ

РФ выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины

11:55 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в силовых структурах.

«По решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в РФ прибыли 4,7 млн беженцев, включая 710 тыс. детей.

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