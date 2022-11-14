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Глава МВД Турции подверг критике соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле

09:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подверг резкой критике официальное соболезнование США в связи с совершенным в воскресенье терактом в Стамбуле, отметив, что ответ на него последует в ближайшее время.

«Мне представляется, что соболезнование, выраженное сегодня США, можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта. Ответ на это послание будет очень четким, надеюсь, в самое ближайшее время», — цитирует в понедельник турецкого министра телеканал «А-хабер». При этом Сойлу не привел текст соболезнования.

Глава МВД Турции, кроме того, обещал «очень скоро ответить за боль, пережитую в районе Бейоглу». «Повторю, ответ тем, кто причинил нам эту боль, будет многократно сильнее того, что пережили мы. Мы знаем, какое послание нам хотят направить совершенной акцией насилия. Мы его получили, пусть никто не беспокоится на предмет ответных действий», — сказал он.

В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. Полиция задержала человека, который, как считается, оставил на улице бомбу, приведенную в действие дистанционно, сообщил ранее глава МВД Турции. По версии следствия, к теракту в Стамбуле причастна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

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