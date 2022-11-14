Морозы до 30-45 градусов ударят по ряду регионов РФ — Гидрометцентр
09:05 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Похолодание до 22-29 градусов мороза прогнозируется в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми. Наиболее холодная погода будет в Туруханском и Таймырском районах Красноярского края, где температура будет опускаться до 35-45 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень резко понижается температура на севере Уральского федерального округа. В Челябинской, Курганской, Свердловской областях 15 и 16 числа морозы будут до 19-22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — до 29-30 градусов мороза. Заметное похолодание ожидается и в Северо-Западном федеральном округе», — сказал он.
По словам Вильфанда, в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми со вторника похолодает до 25-29 градусов мороза. «Аномалия, отклонение от нормы будет достигать даже 14 градусов», — отметил он.
Очень холодная погода прогнозируется в Красноярском крае в ближайшие дни. В Туруханском районе температура будет опускаться до 30-35 градусов мороза, в Таймырском районе — до 45 градусов мороза и ниже. «Это самая низкая температура среди регионов России в ближайшие три дня», — пояснил Вильфанд.
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