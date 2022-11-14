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США введут санкции против сети, закупавшей военные технологии для РФ — Reuters

09:20 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены ввести санкции в отношении транснациональной сети, состоящей из 14 физических и 28 юридических лиц и занимавшейся закупкой технологий военного назначения для РФ. Об этом, как пишет в воскресенье агентство Рейтер, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она при этом отказалась уточнить, в каких странах базируются лица, в отношении которых будут введены рестрикции. По словам министра, о санкциях может быть объявлено в понедельник.

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