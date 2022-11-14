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«Укрэнерго» сообщила о повреждении «одного из ключевых объектов компании»

09:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из ключевых объектов национальной энергетической компании «Укрэнерго» получил серьезные повреждения. Об этом сообщила в ночь на понедельник пресс-служба компании.

«На прошлой неделе <…> серьезно повредили один из ключевых объектов „Укрэнерго“. Это повлияло на электроснабжение ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной», — говорится в сообщении в «Фейсбуке» компании (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В компании добавили, что речь идет о Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения. В «Укрэнерго» также сообщили, что сеть получила серьезные повреждения в районе киевского и харьковского энергоузлов.

В последнюю неделю в Киеве, а также семи областях в центре и на востоке страны — Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской — ежедневно вводятся плановые отключения электроэнергии, а также периодически прибегают к аварийным.

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