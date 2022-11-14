На Украине лишили аккредитации не менее шести журналистов за репортажи из Херсона - СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины лишили аккредитации по меньшей мере шесть журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне. Об этом в ночь на понедельник сообщило издание "Украинская правда".

По его сведениям, разрешение на работу отозвано, в том числе, у представителей телекомпании CNN и телеканала Sky News. Издание сообщает, что репортажи из Херсона сделали несколько украинских телеканалов.

В Генштабе ВСУ 13 ноября сообщили об отзыве разрешения на работу у некоторых представителей СМИ, которые, "игнорируя существующие запреты, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий". В Генштабе добавили, что пресс-карты этих журналистов аннулированы. При этом в ведомстве не указали конкретных имен или названий СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за необходимости проведения работ по разминированию заявил, что Киев не намерен пускать журналистов в Херсон.