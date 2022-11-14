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Франция и Германия могут перестать быть лидерами в ЕС - The Guardian

10:05 14.11.2022 Источник: Известия

У Франции и Германии есть реальный риск перестать быть лидерами в Европейском союзе в связи с усилением стран Восточной Европы при помощи США. Такое мнение 13 ноября выразили журналисты газеты The Guardian.

Так, авторы задаются вопросом, как Украина и Польша, которые более бедны в сравнении с Германией и Францией, могут стать центром европейского региона.

«Подобно многим послевоенным экономическим чудесам, — таким, как в Южной Корее, Японии и Западной Германии, — это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка», ― предполагают журналисты.

По их мнению, объединенный регион Восточной Европы с суммарным населением в более 100 млн граждан и огромным экономическим потенциалом мог бы потеснить доминирование «старой Рейнской области» в ЕС.

«США уже вкачивают деньги, технологии и мозговые центры в Восточную Европу. Взамен они ожидают влияния и четкой позиции в отношении Китая. Это цена, которая кажется слишком высокой для запада Европы, но не для ее востока», ― подчеркивается в статье.  Известия

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