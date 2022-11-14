0
0
179
НОВОСТИ

В Новочеркасске мужчина пробрался в детсад и попытался увести пятилетнюю девочку - СМИ

10:20 14.11.2022 Источник: Газета.Ru

В Ростовской области неизвестный мужчина попытался увести пятилетнюю девочку из детского сада. Об этом сообщает региональный портал DonDay.

Инцидент произошел в Новочеркасске. По предварительной информации, девочка стояла на площадке дошкольного заведения и ждала родителей. Подозреваемый перелез через забор, поговорил с ребенком, а после попытался вывести ее с территории. Остановить злоумышленника удалось матери, которая к тому моменту приехала в детсад.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт случившегося. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается личность мужчины.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.11.2022
ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных — Боррель
0
55
11:20 14.11.2022
Переговоры по Украине могут вестись только после вывода войск России — глава МИД Финляндии
0
80
11:05 14.11.2022
Число мигрантов, ожидающих предоставления убежища в Британии, выросло в четыре раза
0
95
11:00 14.11.2022
Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска
0
108
10:32 14.11.2022
Посол Израиля в Киеве выразил недовольство антиизраильскими резолюциями Украины в ООН
0
170
10:05 14.11.2022
Франция и Германия могут перестать быть лидерами в ЕС - The Guardian
0
214
10:00 14.11.2022
На Украине лишили аккредитации не менее шести журналистов за репортажи из Херсона - СМИ
0
195
09:32 14.11.2022
«Укрэнерго» сообщила о повреждении «одного из ключевых объектов компании»
0
223
09:20 14.11.2022
США введут санкции против сети, закупавшей военные технологии для РФ — Reuters
0
259
09:05 14.11.2022
Морозы до 30-45 градусов ударят по ряду регионов РФ — Гидрометцентр
0
312

Возврат к списку