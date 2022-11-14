В Новочеркасске мужчина пробрался в детсад и попытался увести пятилетнюю девочку - СМИ

10:20 Источник: Газета.Ru

В Ростовской области неизвестный мужчина попытался увести пятилетнюю девочку из детского сада. Об этом сообщает региональный портал DonDay.

Инцидент произошел в Новочеркасске. По предварительной информации, девочка стояла на площадке дошкольного заведения и ждала родителей. Подозреваемый перелез через забор, поговорил с ребенком, а после попытался вывести ее с территории. Остановить злоумышленника удалось матери, которая к тому моменту приехала в детсад.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт случившегося. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается личность мужчины. Газета.Ru