Посол Израиля в Киеве выразил недовольство антиизраильскими резолюциями Украины в ООН

10:32 Источник: Lenta.ru

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что страна разочарована действиями Украины в Организации Объединенных Наций (ООН). Киев дважды за последние две недели поддержал антиизраильские резолюции, написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

«Поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», — подчеркнул он. Lenta.Ru