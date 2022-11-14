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НОВОСТИ

Посол Израиля в Киеве выразил недовольство антиизраильскими резолюциями Украины в ООН

10:32 14.11.2022 Источник: Lenta.ru

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что страна разочарована действиями Украины в Организации Объединенных Наций (ООН). Киев дважды за последние две недели поддержал антиизраильские резолюции, написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

«Поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», — подчеркнул он.  Lenta.Ru

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