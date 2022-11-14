Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школа, железнодорожная станция и жилые дома, по предварительным данным, повреждены в результате удара украинских военных, которые вечером в воскресенье обстреляли пригород Луганска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом ТАСС в понедельник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По предварительной информации, в результате удара получили повреждения школа, железнодорожная станция Меловая, имеются частичные разрушения частного сектора», — сказал он.