Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска
11:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школа, железнодорожная станция и жилые дома, по предварительным данным, повреждены в результате удара украинских военных, которые вечером в воскресенье обстреляли пригород Луганска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом ТАСС в понедельник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«По предварительной информации, в результате удара получили повреждения школа, железнодорожная станция Меловая, имеются частичные разрушения частного сектора», — сказал он.
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