Число мигрантов, ожидающих предоставления убежища в Британии, выросло в четыре раза

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мигрантов, ожидающих решения по ходатайству о предоставлении убежища в Великобритании, выросло в четыре раза за пять лет и составило 122 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила газета «Гардиан».

Согласно данным Совета по делам беженцев (СДБ), около трети просителей — 40 тыс. — ждут решения от одного до трех лет, почти 10 тыс. — от трех до пяти лет. Для сравнения в 2012 году всего 12 тыс. мигрантов подали заявление о предоставлении убежища.

По словам директора СДБ Энвера Соломона, необходимы «безотлагательные меры, ведь размещение и содержание мигрантов ежедневно обходятся налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов». «Люди прибыли в Соединенное Королевство в поиске безопасности, но обречены на годы ожиданий в условиях неопределенности», — добавил он.

Число беженцев постоянно растет. По информации британских служб, в 2021 году в королевство незаконно попали только через Ла-Манш более 28 тыс. человек.

Согласно прогнозам Пограничной службы Великобритании, в 2022 году будет установлен очередной рекорд по числу нелегалов, пытающихся через пролив добраться до британских берегов. Большая часть их — граждане Афганистана, Ирака, Ирана.