Переговоры по Украине могут вестись только после вывода войск России — глава МИД Финляндии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Брюссель.

«Любые переговоры могут проводиться, только если Россия выведет все войска с территории Украины», — заявил он.