ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных — Боррель

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тысяч украинских военных и уверен, что продолжение широкой военной помощи Украине является верной военной стратегией. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных. Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию обширной военной помощи Украине является правильной», — заявил он.