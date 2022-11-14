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Глава МИД Австрии заявил, что Россию невозможно «отменить»

12:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россию нельзя «отменить», однако отношения с ней невозможно поддерживать в прежнем виде. Об этом он сказал по прибытии в понедельник на встречу глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

«Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены. В то же время понятно, что вернуться к прежнему статус-кво нельзя», — сказал министр.

Он отметил, что дверь для переговоров должна оставаться открытой, однако момент для них еще не наступил. Решение о переговорах должно приниматься в Москве и Киеве, добавил Шалленберг.

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