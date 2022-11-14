В России выявили 4 578 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 578, летальных исходов из-за ковида — на 61. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 364 случая заражения и 60 смертей, всего с начала пандемии — 21 504 530 и 391 085 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 460 против 5 072 днем ранее, до 20 905 977.
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