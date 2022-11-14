МВФ предупредил о мрачном прогнозе для мировой экономики

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последний прогноз международного валютного фонда (МВФ) в отношении роста мировой экономики оказался более пессимистичен, чем в прошлом месяце из-за последствий конфликта на Украине и инфляции. Об этом в воскресенье сообщил сотрудник исследовательского центра организации Трюггви Гудмундссон.

«В прошлом месяце МВФ понизил ожидания роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% (по сравнению с 2,9% в июле и 3,8% в январе — прим. ТАСС). Мы полагаем, что страны, на которые приходится более трети мирового производства, сократят его объемы в течение этого и следующего года», — написал он в статье, опубликованной на сайте МВФ. Однако показатели, проанализированные фондом в последнем докладе для «Группы двадцати», свидетельствуют о том, что прогноз на самом деле еще более мрачный, добавил Гудмундссон.

Он пояснил, что «перспективы глобального экономического роста тормозит уникальное сочетание неблагоприятных факторов»: конфликт на Украине, повышение процентных ставок для сдерживания инфляции и долгосрочные последствия пандемии.

«Многим странам необходимо и дальше ужесточать свою налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию и решить проблему долговой уязвимости. В следующие месяцы мы ожидаем дальнейшее ужесточение в большинстве стран „Группы двадцати“, — указал экономист.