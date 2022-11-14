МВФ предупредил о мрачном прогнозе для мировой экономики
12:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний прогноз международного валютного фонда (МВФ) в отношении роста мировой экономики оказался более пессимистичен, чем в прошлом месяце из-за последствий конфликта на Украине и инфляции. Об этом в воскресенье сообщил сотрудник исследовательского центра организации Трюггви Гудмундссон.
«В прошлом месяце МВФ понизил ожидания роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% (по сравнению с 2,9% в июле и 3,8% в январе — прим. ТАСС). Мы полагаем, что страны, на которые приходится более трети мирового производства, сократят его объемы в течение этого и следующего года», — написал он в статье, опубликованной на сайте МВФ. Однако показатели, проанализированные фондом в последнем докладе для «Группы двадцати», свидетельствуют о том, что прогноз на самом деле еще более мрачный, добавил Гудмундссон.
Он пояснил, что «перспективы глобального экономического роста тормозит уникальное сочетание неблагоприятных факторов»: конфликт на Украине, повышение процентных ставок для сдерживания инфляции и долгосрочные последствия пандемии.
«Многим странам необходимо и дальше ужесточать свою налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию и решить проблему долговой уязвимости. В следующие месяцы мы ожидаем дальнейшее ужесточение в большинстве стран „Группы двадцати“, — указал экономист.
НОВОСТИ
- 13:05 14.11.2022
- Сенаторы внесли в Думу поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство
- 13:00 14.11.2022
- Зеленский заявил в Херсоне, что Украина готова к миру
- 12:20 14.11.2022
- В России выявили 4 578 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 14.11.2022
- Около 40-50 тысяч человек решили остаться на правом берегу Днепра — мэр Херсона
- 12:00 14.11.2022
- Глава МИД Австрии заявил, что Россию невозможно «отменить»
- 11:32 14.11.2022
- ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных — Боррель
- 11:20 14.11.2022
- Переговоры по Украине могут вестись только после вывода войск России — глава МИД Финляндии
- 11:05 14.11.2022
- Число мигрантов, ожидающих предоставления убежища в Британии, выросло в четыре раза
- 11:00 14.11.2022
- Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска
- 10:32 14.11.2022
- Посол Израиля в Киеве выразил недовольство антиизраильскими резолюциями Украины в ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать