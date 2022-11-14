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Зеленский заявил в Херсоне, что Украина готова к миру

13:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру.

«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — приводит его слова агентство Рейтер.

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