Зеленский заявил в Херсоне, что Украина готова к миру
13:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — приводит его слова агентство Рейтер.
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