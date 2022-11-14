Сенаторы внесли в Думу поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство
13:05 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин внесли в Госдуму поправку к проекту базового закона «О гражданстве», согласно которой за дезертирство, сдачу в плен и неисполнение приказа могут лишить приобретенного гражданства РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Сенаторы предлагают дополнить ч. 1 ст. 24, где указаны основания для прекращения приобретенного российского гражданства. Они хотят расширить перечень преступлений, за совершение которых будут прекращать гражданство. Среди таких преступлений сенаторы предлагают указать в том числе добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ), неисполнение приказа в период военного положения (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ), а также дезертирство в период военного положения или мобилизации (ст. 338 УК РФ).
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