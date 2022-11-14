Лавров на фоне фейков о госпитализации посоветовал западным журналистам «быть почестнее»

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рекомендовал западным журналистам «быть почестнее» на фоне их сообщений о его госпитализации перед саммитом G20 в Индонезии. Соответствующее видео разместила в понедельник в своем телеграм-канале официальный представитель российского дипведоства Мария Захарова, которая лично спросила Лаврова об этой ситуации.

«И про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике, — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию западной прессы о его госпитализации на Бали. — Западным журналистам [пожелал бы] быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются».