Трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле
13:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле в воскресенье. Угрозы их жизни нет, сообщило в понедельник генконсульство РФ в Стамбуле
«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщениии.
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