13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле в воскресенье. Угрозы их жизни нет, сообщило в понедельник генконсульство РФ в Стамбуле

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщениии.