0
0
132
НОВОСТИ

Трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле

13:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан РФ пострадали в результате теракта в Стамбуле в воскресенье. Угрозы их жизни нет, сообщило в понедельник генконсульство РФ в Стамбуле

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщениии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.11.2022
ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных — Боррель
0
73
11:00 14.11.2022
Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска
0
74
14:12 11.11.2022
Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
0
627
11:00 10.11.2022
В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
0
812
18:32 09.11.2022
Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
0
947
18:15 09.11.2022
Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
0
932
17:12 09.11.2022
Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
0
947
14:32 09.11.2022
Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
0
987
11:20 09.11.2022
Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
0
965
10:05 09.11.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
0
983

Возврат к списку