В Москве выявили 635 случаев заражения коронавирусом за сутки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 635 против 854 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 241 641 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 13 днем ранее, до 46 785. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 621, до 3 049 989.