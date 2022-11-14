В Москве выявили 635 случаев заражения коронавирусом за сутки
14:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 635 против 854 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 241 641 случай заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 13 днем ранее, до 46 785. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 621, до 3 049 989.
НОВОСТИ
- 11:32 14.11.2022
- ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных — Боррель
- 11:00 14.11.2022
- Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска
- 14:12 11.11.2022
- Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
- 11:00 10.11.2022
- В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
- 18:32 09.11.2022
- Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
- 18:15 09.11.2022
- Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
- 17:12 09.11.2022
- Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
- 14:32 09.11.2022
- Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
- 11:20 09.11.2022
- Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
- 10:05 09.11.2022
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать