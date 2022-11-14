Дата большой пресс-конференции будет зависеть от послания Федеральному собранию — Песков
14:12 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сроки проведения большой пресс-конференции президента РФ и других крупных мероприятий будут известны после определения даты послания Федеральному собранию РФ. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле в данный момент нет решения о том, проводить ли в этом году большую пресс-конференцию президента и прямую линию. По данным издания, не исключен их перенос на 2023 год.
«Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Естественно, проводить их одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — это послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам», — сказал он.
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