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Условие о выводе российских войск для начала переговоров по Украине неприемлемо — МИД РФ

14:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительные условия для переговоров по Украине, включая вывод российских войск, неприемлемы для Москвы, для диалога необходимо учитывать ситуацию на земле. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал он, комментируя заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.

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