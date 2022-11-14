Условие о выводе российских войск для начала переговоров по Украине неприемлемо — МИД РФ
14:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительные условия для переговоров по Украине, включая вывод российских войск, неприемлемы для Москвы, для диалога необходимо учитывать ситуацию на земле. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал он, комментируя заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.
НОВОСТИ
- 11:32 14.11.2022
- ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных — Боррель
- 11:00 14.11.2022
- Школа и железнодорожная станция повреждены в результате удара ВСУ по пригороду Луганска
- 14:12 11.11.2022
- Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
- 11:00 10.11.2022
- В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
- 18:32 09.11.2022
- Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
- 18:15 09.11.2022
- Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
- 17:12 09.11.2022
- Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
- 14:32 09.11.2022
- Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
- 11:20 09.11.2022
- Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
- 10:05 09.11.2022
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать