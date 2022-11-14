В Анкаре не комментируют сообщения о переговорах между РФ и США в Турции
15:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции не комментируют сообщения о якобы проходящих в Анкаре переговорах представителей России и США. Об этом сообщил в понедельник телеканал «ТВ-100» со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению газеты «Коммерсант», в турецкой столице проходят переговоры между делегациями России и США, российскую сторону на встрече якобы представляет директор СВР Сергей Нарышкин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал комментировать сообщения СМИ о ведущихся в Анкаре переговорах. «Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
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