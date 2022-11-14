В Херсоне привязали к столбам заподозренных в сотрудничестве с РФ — АР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные привязали к столбам в Херсоне двух заподозренных в сотрудничестве с российскими властями. Соответствующую фотографию распространило в воскресенье американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Снимок сопровождается комментарием о том, что он был сделан 13 ноября, то есть после перехода города под контроль украинских властей.