ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный мобилизационный ресурс — Марочко
16:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина еще сохраняет серьезный мобилизационный ресурс, но и число иностранных наемников в ее вооруженных силах постоянно растет. Об этом заявил в понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».
«Сразу хочу сказать, что у Украины, к сожалению, еще сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. <…> Но мы также отмечаем факт увеличения иностранных наемников на линии боевого соприкосновения», — сказал он.
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