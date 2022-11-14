ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный мобилизационный ресурс — Марочко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина еще сохраняет серьезный мобилизационный ресурс, но и число иностранных наемников в ее вооруженных силах постоянно растет. Об этом заявил в понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

«Сразу хочу сказать, что у Украины, к сожалению, еще сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. <…> Но мы также отмечаем факт увеличения иностранных наемников на линии боевого соприкосновения», — сказал он.