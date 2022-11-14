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В Кремле обратили внимание на желание Запада разделить Россию

16:12 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад открыто призывает разделить Россию на множество раздробленных государств, но она противостоит и будет противостоять этому, заявил в понедельник замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на пресс-конференции в ТАСС.

«Ситуация в мире сложная. Обостряются конфликты на границах России, заостряются риски, связанные с миграцией. Давление коллективного Запада на нашу страну, на отдельные этнические сообщества только усиливается», — указал он.

Магомедов обратил внимание, что с официальных трибун звучат заявления о «необходимости разделения РФ на несколько государств — как можно большее число государств, в первую очередь по национальному признаку». «Конечно, это очень серьезный вызов, мы этому противостоим и будем противостоять», — заверил замглавы АП.

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