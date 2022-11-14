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Си Цзиньпин указал Байдену на невозможность независимости Тайваня — МИД КНР

17:12 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в ходе двусторонней встречи на Бали указал президенту США Джо Байдену на бесперспективность попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня. Об этом сообщил МИД КНР.

«Китайский народ никогда не допустит, чтобы Тайвань был независимым от Китая, — приводит слова Си Цзиньпина внешнеполитическое ведомство. — Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут действовать в соответствии со своими обещаниями в соответствии с принципом „одного Китая“.

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