Обстрелы левобережья Днепра после входа Украины в Херсон выросли в разы — Мороз

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра, после того как ВСУ вошли в город Херсон, увеличились в разы. Украинские войска обстреливают исключительно объекты гражданской инфраструктуры и дома местных жителей, где нет войск РФ, сообщил ТАСС в понедельник общественный деятель Сергей Мороз, ранее представлявший администрацию Херсонской области.

«С тех пор как Украина вошла в Херсон, обстрелы левобережья увеличились в разы», — сказал Мороз.

Он уточнил, что ВСУ обстреливают гражданские объекты и дома мирных жителей, в которых нет российских военных.