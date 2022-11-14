Обстрелы левобережья Днепра после входа Украины в Херсон выросли в разы — Мороз
17:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра, после того как ВСУ вошли в город Херсон, увеличились в разы. Украинские войска обстреливают исключительно объекты гражданской инфраструктуры и дома местных жителей, где нет войск РФ, сообщил ТАСС в понедельник общественный деятель Сергей Мороз, ранее представлявший администрацию Херсонской области.
«С тех пор как Украина вошла в Херсон, обстрелы левобережья увеличились в разы», — сказал Мороз.
Он уточнил, что ВСУ обстреливают гражданские объекты и дома мирных жителей, в которых нет российских военных.
НОВОСТИ
- 17:12 14.11.2022
- Си Цзиньпин указал Байдену на невозможность независимости Тайваня — МИД КНР
- 17:00 14.11.2022
- Более 100 протестующих задержаны на северо-западе Ирана
- 16:32 14.11.2022
- Путин впервые присвоил звания «Мать-героиня», в том числе супруге главы Чечни
- 16:12 14.11.2022
- В Кремле обратили внимание на желание Запада разделить Россию
- 16:00 14.11.2022
- ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный мобилизационный ресурс — Марочко
- 15:32 14.11.2022
- Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР
- 15:12 14.11.2022
- В Херсоне привязали к столбам заподозренных в сотрудничестве с РФ — АР
- 15:00 14.11.2022
- В Анкаре не комментируют сообщения о переговорах между РФ и США в Турции
- 14:32 14.11.2022
- Условие о выводе российских войск для начала переговоров по Украине неприемлемо — МИД РФ
- 14:12 14.11.2022
- Дата большой пресс-конференции будет зависеть от послания Федеральному собранию — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать