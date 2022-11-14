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Обстрелы левобережья Днепра после входа Украины в Херсон выросли в разы — Мороз

17:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстрелы населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра, после того как ВСУ вошли в город Херсон, увеличились в разы. Украинские войска обстреливают исключительно объекты гражданской инфраструктуры и дома местных жителей, где нет войск РФ, сообщил ТАСС в понедельник общественный деятель Сергей Мороз, ранее представлявший администрацию Херсонской области.

«С тех пор как Украина вошла в Херсон, обстрелы левобережья увеличились в разы», — сказал Мороз.

Он уточнил, что ВСУ обстреливают гражданские объекты и дома мирных жителей, в которых нет российских военных.

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