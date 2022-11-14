Политика США по насаждению американской демократии в мире морально устарела — Си Цзиньпин
18:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика властей США по насаждению в мире американской модели демократии путем ее противопоставления «авторитарным режимам» других стран морально устарела. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
«Противопоставление [американской стороной] так называемой демократии [США] „авторитарным режимам“ [других стран] не соответствует современным реалиям в мире и противоречит существующим тенденциям», — приводит МИД КНР слова китайского лидера.
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