0
0
173
НОВОСТИ

Политика США по насаждению американской демократии в мире морально устарела — Си Цзиньпин

18:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика властей США по насаждению в мире американской модели демократии путем ее противопоставления «авторитарным режимам» других стран морально устарела. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

«Противопоставление [американской стороной] так называемой демократии [США] „авторитарным режимам“ [других стран] не соответствует современным реалиям в мире и противоречит существующим тенденциям», — приводит МИД КНР слова китайского лидера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 14.11.2022
Кремль подтвердил факт переговоров РФ и США в Анкаре
0
30
18:40 14.11.2022
США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева, заявил Байден
0
112
17:32 14.11.2022
Обстрелы левобережья Днепра после входа Украины в Херсон выросли в разы — Мороз
0
214
17:12 14.11.2022
Си Цзиньпин указал Байдену на невозможность независимости Тайваня — МИД КНР
0
242
17:00 14.11.2022
Более 100 протестующих задержаны на северо-западе Ирана
0
211
16:32 14.11.2022
Путин впервые присвоил звания «Мать-героиня», в том числе супруге главы Чечни
0
239
16:12 14.11.2022
В Кремле обратили внимание на желание Запада разделить Россию
0
316
16:00 14.11.2022
ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный мобилизационный ресурс — Марочко
0
283
15:32 14.11.2022
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР
0
278
15:12 14.11.2022
В Херсоне привязали к столбам заподозренных в сотрудничестве с РФ — АР
0
386

Возврат к списку