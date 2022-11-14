США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева, заявил Байден

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут вести переговоры по Украине без участия самого Киева. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ему был задан вопрос, не считает ли Вашингтон текущий момент удачным для начала переговоров с РФ после того, как российские войска были выведены из Херсона. «Мы не станем вести какие-либо переговоры. Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина», — ответил хозяин Белого дома.

Байден также подчеркнул, что США ожидают замедления темпов боевых действий на Украине в связи с наступлением зимы. «Думаю, мы увидим, что действия несколько замедлятся из-за зимних месяцев», — сказал он.