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НОВОСТИ

Кремль подтвердил факт переговоров РФ и США в Анкаре

19:20 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-американские переговоры действительно прошли сегодня в Анкаре, они состоялись по инициативе США. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.

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