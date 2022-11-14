Кремль подтвердил факт переговоров РФ и США в Анкаре

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-американские переговоры действительно прошли сегодня в Анкаре, они состоялись по инициативе США. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.