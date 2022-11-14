Россияне со вторым гражданством или ВНЖ могут призываться в армию РФ — указ Путина

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, имеющие также иностранное гражданство или вид на жительство (ВНЖ) за рубежом, могут призываться в Вооруженные силы (ВС) РФ. Это следует из опубликованного в понедельник указа президента РФ Владимира Путина, которым вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы.

Ранее в положении было указано, что граждане России могут служить в ВС РФ по призыву или по контракту, а иностранцы — только по контракту и только в званиях рядового и сержантского (старшинского) составов. По этим пунктам в новой редакции документа ни для россиян, ни для иностранцев ничего не меняется. При этом прописано, что по призыву могут служить в ВС РФ в том числе граждане РФ, имеющие «гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Россияне, обладающие паспортами или ВНЖ других стран, могут, как и иностранцы, поступать и на военную службу в ВС РФ по контракту. В новой редакции положения также указано, что вместе с заявлением на заключение контракта граждане РФ при наличии также другого гражданства или вида на жительство должны предоставить соответствующие документы.