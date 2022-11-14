0
0
0
НОВОСТИ

ЕС будет готовить 15 тысяч украинских военных не только в Польше - Боррель

20:40 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine) будет тренировать 15 тысяч украинских военных не только на территории Польши, но и в других странах ЕС. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Их будут учить не только на территории Польши. Несколько стран ЕС будут предоставлять не только инструкторов, но и места для подготовки на своей территории», — сказал Боррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 14.11.2022
Россияне со вторым гражданством или ВНЖ могут призываться в армию РФ — указ Путина
0
141
19:20 14.11.2022
Кремль подтвердил факт переговоров РФ и США в Анкаре
0
180
18:40 14.11.2022
США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева, заявил Байден
0
208
18:00 14.11.2022
Политика США по насаждению американской демократии в мире морально устарела — Си Цзиньпин
0
287
17:32 14.11.2022
Обстрелы левобережья Днепра после входа Украины в Херсон выросли в разы — Мороз
0
296
17:12 14.11.2022
Си Цзиньпин указал Байдену на невозможность независимости Тайваня — МИД КНР
0
328
17:00 14.11.2022
Более 100 протестующих задержаны на северо-западе Ирана
0
268
16:32 14.11.2022
Путин впервые присвоил звания «Мать-героиня», в том числе супруге главы Чечни
0
300
16:12 14.11.2022
В Кремле обратили внимание на желание Запада разделить Россию
0
387
16:00 14.11.2022
ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный мобилизационный ресурс — Марочко
0
357

Возврат к списку