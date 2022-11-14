ЕС будет готовить 15 тысяч украинских военных не только в Польше - Боррель
20:40 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в рамках военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine) будет тренировать 15 тысяч украинских военных не только на территории Польши, но и в других странах ЕС. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Их будут учить не только на территории Польши. Несколько стран ЕС будут предоставлять не только инструкторов, но и места для подготовки на своей территории», — сказал Боррель.
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