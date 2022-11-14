Дания разрешила Nord Stream AG начать обследование повреждений «Северного потока»

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — получил разрешение от Датского агентства геоданных на обследование повреждений газопровода в водах Дании и уже приступил к изучению мест разрывов, говорится в сообщении компании.

«Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Тем не менее до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением», — отмечается в сообщении.

«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — подчеркнули в компании.