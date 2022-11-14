ГА ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
22:00 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. Об этом сообщает корр. ТАСС.
За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.
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