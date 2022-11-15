Срок обучения в магистратуре для специалистов может быть сокращен до года — Минобрнауки РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок обучения для специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен до 1 года по решению вуза и с учетом специфики направления подготовки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, комментируя подготовленные поправки в закон об образовании.

Ранее министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а также ввести его по профессиям, востребованность которых обусловлена технологическим развитием страны. Изменения призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в «родственную» магистратуру на бюджетные места. Проект поправок опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета с учетом специфики выбранного направления подготовки. <…> Такой механизм позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, расширить полученные ими знания в определенной области (сфере) профессиональной деятельности, изучая интересующие их направления, принадлежащие смежным областям образования и науки», — сообщили в пресс-службе.