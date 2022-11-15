Резолюцией ООН англосаксы пытаются обосновать воровство активов РФ — Медведев

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Великобритания стараются подвести юридическую основу под воровство российских активов в других странах. Таким образом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил принятую Генассамблеей ООН рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине.

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — написал Медведев в телеграм-канале в понедельник.