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В Анапе ликвидирован ранивший троих полицейских и стрелявший в сторону следователя СК

09:20 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских и стрелявшего в сторону следователя СК, сообщили журналистам в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сегодня около 22:30 мск в городе Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель. В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

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