Заявления США о возможности переговоров между РФ и Украиной разозлили Киев - Politico
10:20 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании разозлили украинских чиновников. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета Politico.
Как пишет издание, на прошлой неделе Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, выразил мнение, что однозначной военной победы в конфликте на Украине, скорее всего, не будет, и сторонам "необходимо обратиться к другим средствам". Как считает генерал, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров между Украиной и Россией.
Теперь, по версии газеты, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники заявляют коллегам в Киеве, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем. Кроме того, Белый дом обещает продолжать оказывать военную помощь.
Вместе с тем, как отмечает Politico, Милли регулярно беседует со своим украинским коллегой генералом Валерием Залужным. Их последний телефонный разговор состоялся в понедельник. Как проинформировала пресс-служба КНШ, стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, Милли также "подтвердил непоколебимую поддержку" со стороны Вашингтона. Во время этой беседы, по данным газеты, Залужный не выражал какой-либо обеспокоенности в связи с заявлениями Милли о переговорах. "Однако шквал звонков и количество встреч с украинцами подчеркивают степень озабоченности [американской] администрации вопросом демонстрации единого фронта в том, что касается Украины и потенциальных мирных переговоров. Любой продолжительный публичный раскол между должностными лицами США самого высокого ранга может поставить под угрозу и без того чувствительные отношения между Вашингтоном и Киевом в ключевой момент войны", - констатирует издание.
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