Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»
10:00 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это «всех на всех».
«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — „всех на всех“, — сказал он, обращаясь во вторник по видеосвязи к участникам саммита Группы двадцати (G20). По словам Зеленского, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет „перемещенными лицами“.
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