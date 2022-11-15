Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это «всех на всех».

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — „всех на всех“, — сказал он, обращаясь во вторник по видеосвязи к участникам саммита Группы двадцати (G20). По словам Зеленского, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет „перемещенными лицами“.