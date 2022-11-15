Зеленский заявил, что наступило время прекратить боевые действия, но «Минска-3» не будет

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время прекратить боевые действия, при этом, по его словам, Киев не пойдет на подписание «Минска-3».

«Я убежден, что сейчас настало время, когда <…> [боевые действия] должны и могут быть остановлены», — сказал он, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20).

Зеленский добавил, что Украина не согласится на подписание соглашений, подобных «Минску-3». По его словам, у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности Украины.

Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. «Мы должны провести Киевскую международную конференцию по безопасности, чтобы закрепить ключевые элементы архитектуры безопасности на евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины», — сказал он, добавив, что главным итогом этой конференции, по задумке Киева, должно стать подписание «Киевского договора по безопасности». По словам украинского лидера, Киев готов провести это мероприятие в любое время, «даже в текущем году».

Украинский лидер также напомнил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения Украине убытков от боевых действий за счет российских активов.