Население Земли достигло 8 млрд — ООН

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей на Земле достигло 8 млрд, сообщила во вторник пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

«Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в сообщении.

По информации ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогнозам всемирной организации, достигнет к 2037 году.