Страны мира не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии — Моди
11:20 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены мирового сообщества не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, дестабилизирующих рынок. Об этом заявил во вторник на рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита Группы двадцати премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Мы не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, необходимо обеспечить стабильность на энергетическом рынке», — сказал он.
Глава индийского правительства подчеркнул, что «энергетическая безопасность его страны важна для глобального роста, поскольку Индия — самая быстрорастущая экономика в мире». Он напомнил, что «Индия привержена чистой энергетике и охране окружающей среды». «К 2030 году половина нашей электроэнергии будет вырабатываться с помощью возобновляемых источников. Ограниченное по времени и доступное финансирование и устойчивые поставки технологий развивающимся странам имеют важное значение для инклюзивного энергетического перехода», — добавил Моди.
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