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В России за сутки выявили 4 431 случай заражения коронавирусом

12:00 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 431, летальных исходов из-за ковида — на 64. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 578 случаев заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии — 21 508 961 и 391 149 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 354 против 4 460 днем ранее, до 20 912 331.

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