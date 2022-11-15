В Москве выявили 522 случая заражения коронавирусом за сутки
12:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 522 против 635 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 242 163 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее, до 46 798. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 126, до 3 051 115.
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