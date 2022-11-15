0
0
123
НОВОСТИ

В Москве выявили 522 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 522 против 635 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 242 163 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее, до 46 798. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 126, до 3 051 115.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 15.11.2022
ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению поставленного Киеву оружия — министр
0
37
13:20 15.11.2022
ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине — Лавров
0
66
13:05 15.11.2022
Напавший на школу в Казани полностью признал вину
0
90
13:00 15.11.2022
США на саммите G20 обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины — Лавров
0
109
12:20 15.11.2022
Большинство участников G20 осудили конфликт на Украине, но были и другие мнения — Reuters
0
197
12:05 15.11.2022
РФ учтет планы Японии нарастить военный потенциал — посол в Токио
0
177
12:00 15.11.2022
В России за сутки выявили 4 431 случай заражения коронавирусом
0
168
11:32 15.11.2022
ВС РФ предложил уйти от оглашения в суде полного текста приговора
0
236
11:20 15.11.2022
Страны мира не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии — Моди
0
234
11:05 15.11.2022
Население Земли достигло 8 млрд — ООН
0
226

Возврат к списку